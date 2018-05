Mário Patrão (KTM) vai estar à partida da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, a quarta jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que se disputa já no fim-de-semana nas pistas alentejanas de Reguengos de Monsaraz.

O piloto de Seia que ocupa o segundo lugar do campeonato quer alcançar uma posição cimeira em mais uma prova e dessa forma manter a liderança na categoria TT3: “estou muito motivado para esta corrida. Tenho trabalhado para estar em boa forma e tenho treinado bastante para ganhar confiança na minha mota. Também temos trabalhado no desenvolvimento da mota para que ela esteja bem preparada e que me permita competir ao mais alto nível. Acredito que posso alcançar um bom resultado em Reguengos de Monsaraz e neste momento estou focado em pontuar porque é importante ganhar o maior número de pontos possível em todas as provas do Campeonato”, revelou Mário Patrão.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal arranca no sábado com a realização do prólogo de 8,28 km cronometrados. Ainda no sábado os concorrentes vão disputar um troço de 80,80 quilómetros. No domingo os pilotos tem pela frente a última especial a prova com a extensão de 142 quilómetros.