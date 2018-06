A equipa da Toyota com Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Fernando Alonso, alcançou a pole-position provisória para as 24 Horas de Le Mans, batendo o segundo carro da equipa nipónica com Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez Toyota.

Os dois carros da Toyota terminaram a Q1 separados apenas por 0,107s, dominando por completo esta primeira qualificação para a prova e relegando a equipa da BRE Enginerring, com Stephane Sarrazin, Egor Orudzhev e Matevos Isaakyan para a terceira posição a 2,213s

Já o carro da Rebellion tripulado por Andre Lotterer, Neel Jani e Bruno Senna acabou com o quarto melhor tempo a 2,392s do topo da tabela de tempos.

Esta quinta-feira têm lugar as restantes duas qualificações, a primeira como inicio marcado para as 18h00 e a segunda para as 21h00, ficando então a saber-se qual será a grelha de partida para as 24 Horas de Le Mans de 2018.