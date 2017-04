O ministro das Finanças, Mário Centeno, acaba de anunciar que o plano de crescimento até 2021 prevê que a economia cresça 1,8% este ano para chegar aos 2,2% de crescimento do fim do Plano de Estabilidade, em 2021.

“As projeções que fazemos são projeções marcadas por uma análise realista e cuidadosa“, afirmou, referindo o “excelente momento” da economia portuguesa.

Já o défice deste ano fica mesmo em 1,5%, segundo a previsão do Executivo. Para se situar em 1% em 2018.

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, que além do Plano de Estabilidade aprovou a versão global final do Plano Nacional de Reformas, Centeno referiu que o documento prevê que em 2021 o Estado português tenha um excedente orçamental de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB).

Já a desemprego deve ficar nos 9,9% em 2017. O Programa de Estabilidade prevê que o emprego continue a subir, sendo que em 2021 a taxa de desemprego deverá diminuir para 7,4%.