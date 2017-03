A atriz britânica Emma Watson, tem sido criticada nas redes sociais pela forma ousada como pousou para a capa da revista americana Vanity Fair. Muitos colocam em causa os ideais da atriz, como feminista, depois de aceitar pousar seminua.

A sessão fotográfica para a revista ficou a cargo do fotógrafo Tim Walker, e a na imagem escolhida para a capa da revista Emma Watson aparece sem soutien.

Durante uma entrevista de apresentação do próximo filme da Disney, “A Bela e o Monstro”, a atriz aproveitou para se defender das inúmeras críticas de que tem sido alvo e adianta que a sessão fotográfica, a qual considera ser "artística", nada tem a ver com feminismo.

Emma Watson is a disgusting hypocrite for this and I hate her even more pic.twitter.com/hqftBtShWQ