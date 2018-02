A série estreou em 1998 e rapidamente se tornou um êxito. As aventuras e desventuras de quatro mulheres adultas pelas ruas de Nova Iorque fizeram muitas mulheres suspirar pelo mundo, não só pelas roupas de luxo de Sarah Jessica Parker, mas muito por culpa da amizade que o quarteto vivia.

Uma das célebres frases da série refere isso mesmo: "As nossas amigas são as nossas verdadeiras almas gémeas e os homens apenas pessoas com quem nos divertimos". E, graças a essa amizade, sempre se pensou que fora do ecrã, as quatro atrizes tinham construído amizades sólidas como as personagens.

No entanto, isso não podia estar mais afastado da realidade e a prova disso mesmo é a recente quezília entre Sarah Jessica Parker e Kim Cattral. A atriz que dava vida a Samantha Jones passou por um momento difícil depois do irmão ter sido encontrado morto e Sarah Jessica Parker decidiu mostrar o seu apoio à colega, o que não foi bem recebido por esta.

No Instagram, Cattral não foi de meias palavras e disse a Parker que não precisava do seu apoio por uma simples razão: "Não és minha amiga", escreveu para que o mundo visse e rapidamente as ilusões de que o elenco de Sexo e a Cidade seria unido caiu por terra.

Um arrufo nada recente

O mau estar entre as protagonistas da série não é de agora. As primeiras suspeitas que nem tudo era um mar de rosas entre Kim Cattral, Sarah Jessica Parker, Cynthia Dixon e Kristin Davis surgiram quando Clifford Streit publicou um livro onde trazia a público as tensões entre Carrie Bradshaw e Samantha Jones.

Segundo o livro, a crise entre Cattrall e Parker começou há vários anos depois da segunda sentir o seu protagonismo ameaçado pela primeira. A relação entre as duas era "tóxica", como a própria Kim Cattral chegou a dizer, e acabou por prejudicar a amizade entre o grupo.

Prova disso foram as mensagens divulgadas aquando a possibilidade de um terceiro filme da saga. Sem nunca mencionar Kim Cattral, Kristin Davis expressou a sua frustração por não poder "partilhar o capítulo final" com o público, uma mensagem partilhada por Sarah Jessica Parker.

Na altura, a imprensa deu conta que o filme não iria avante por causa das exigências de Kim Cattral, rumores que a atriz se apressou a desmentir, dizendo apenas que não queria fazer um terceiro filme.

Assim que deixaram de filmar juntas, as quatro protagonistas deixaram de conviver. Nas redes sociais, as únicas que mantém a amizade são Cynthia Dixon e Kristin Davis, a Miranda e a Charlotte da série, que não se coíbem de partilhar fotografias juntas.