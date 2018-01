Foi uma cerimónia diferente do habitual. Numa altura em que Hollywood está debaixo de fogo por causa da luta contra o abuso sexual, a gala dos prémios Screen Actors Guild (SAG) ficou marcada por ser apresentada por uma mulher e por todos os prémios terem sido entregues por mulheres.

A atriz Kristen Bell foi a anfitriã da noite e referiu-se por diversas vezes aos movimentos "#Metoo" ("Eu também") e "Time's Up" ("Acabou-se o tempo").Marisa Tomei, Rosanna Arquette, Mandy Moore, Olivia Munn, Gina Rodriguez, Halle Berry, Lupita Nyong'o, Dakota Fanning, Kelly Marie Tran e Gabrielle Carteris foram algumas das atrizes que apresentaram os prémios.

"Estamos a viver um momento crucial e, enquanto seguimos em frente com o ativismo e os ouvidos abertos, asseguremo-nos de que avançamos e de que defendemos mudanças com empatia e diligência, porque o medo e a raiva nunca ganharam a corrida", disse Bell no seu discurso de abertura..

Por sua vez, Gabrielle Carteris, presidente do Sindicato de Atores de Hollywood, lembrou o mundo que a luta não é momentânea.

"A verdade é poder e as mulheres estão a entrar no poder. Não se enganem: isto não é um momento, é um movimento", afirmou Gabrielle Carteris, sobre o tema que foi o verdadeiro protagonista da cerimónia.

O filme "Três cartazes à beira da estrada" foi o grande vencedor da noite na categoria de cinema, ao arrecadar os prémios de melhor elenco, melhor atriz principal (Frances McDormand) e melhor ator secundário (Sam Rockwell).

Gary Oldman venceu o prémio de melhor ator pela personificação de Winston Churchill em "A hora mais negra", enquanto Allison Janney venceu o galardão de melhor atriz secundária pelo filme "Eu, Tonya".

Já na categoria de televisão, a grande vencedora foi a série This Is Us, que arrecadou o prémio de melhor elenco e de melhor ator principal (Sterling K. Brown), derrotando a série favorita The Handmaid's Tale.

"Estávamos prontos para aplaudir The Handmaid's Tale com o prémio de melhor elenco e não acreditámos quando disseram o nosso nome", afirmou Sterling K. Brown, o Randall Pierce da série, na sala de imprensa.

Por seu lado "Veep" manteve os galardões dos anos mais recentes, com os prémios de melhor série de comédia e melhor atriz de comédia, Julia Louis-Dreyfus.

O prémio de melhor ator para uma série de comédia foi para Williams H. Macy, pelo desempenho na versão norte-americana de "Shameless", "No Limite".

"Big little lies" voltou a valer a Nicole Kidman o prémio de melhor atriz para uma minissérie de televisão, como nos Emmy e nos Globos de Ouro, e Alexander Skarsgard o de melhor ator em minissérie de televisão, desempenho que também justificou o Globo de Ouro, que recebeu no início do mês.

Morgan Freeman recebeu o prémio de Honra do Sindicato, como reconhecimento pela sua trajetória no mundo da interpretação.

Os prémios SAG foram entregues um dia depois dos prémios do Sindicato de Produtores de Hollywood, dominados por “A forma da água”, do realizador mexicano Guillermo del Toro, também distinguido pelos críticos de cinema dos EUA, no passado dia 12.

Veja a lista completa dos vencedores:

CINEMA

Melhor Ator: Gary Oldman, em “A hora mais negra”

Melhor Atriz: Frances McDormand, em “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Ator Secundário: Sam Rockwell, em “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Atriz Secundária: Allison Janney, em “I, Tonya”

Melhor Elenco: “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Elenco de Duplos: “Mulher Maravilha”

TELEVISÃO

Melhor Ator: Alexander Skarsgard, em “Big Little Lies”

Melhor Atriz: Nicole Kidman, em “Big Little Lies”

Melhor Ator (Drama): Sterling K. Brown, em “This Is Us”

Melhor Atriz (Drama): Claire Foy, em “The Crown”

Melhor Ator (Comédia): William H. Macy, em “Shameless”

Melhor Atriz (Comédia): Julia Louis-Dreyfus, em “Veep”

Melhor Elenco (Drama): “This Is Us”

Melhor Elenco (Comédia): “Veep”

Melhor Elenco de Duplos: “Game of Thrones”