Há anos que os fãs da Disney especulam sobre eventuais ligações entre os filmes e, de facto, a própria Disney foi deixando "easter eggs", isto é, segredos escondidos em alguns filmes de animação.

Agora, um vídeo publicado na conta oficial de Facebook do "Toy Story" confirma a velha teoria dos fãs mas mostra muito mais do que aquilo que se imaginava: todos os filmes da Pixar coexistem dentro do mesmo universo cinematográfico.

O vídeo com cerca de dois minutos, que reúne todos os segredos dos filmes de estúdio, começa com a Dory de "À Procura de Nemo" a encontrar um grupo de crianças junto a um aquário. Uma delas é, se olharmos com atenção, Riley do filme "Divertidamente".

O vídeo revela ainda ligações entre o filme "Monstros e Companhia", "Os Incríveis", "Toy Story" e "Carros", entre outros. Confira: