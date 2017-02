A atriz australiana Nicole Kidman não foi uma das vencedoras da noite dos Óscares, mas desde a cerimónia de entrega dos prémios da Academia de cinema que o seu nome se tornou um dos assuntos do momento no Twitter. E a explicação é simples. Apesar de o seu vestido ter sido elogiado pelas revistas da especialidade, foi a forma como Nicole Kidman bateu palmas surpreendeu os internautas.

Nicole Kidman era uma das nomeadas para Melhor Atriz Secundária, mas perdeu para Viola Davis, em "Vedações". Apanhada durante a cerimónia a aplaudir Shirley MacLaine, a forma invulgar tornou-a um sucesso nas redes sociais. Alcançou um sucesso tão grande como o "erro" no anuncio do melhor filme.

A maioria dos utilizadores questiona se ela sabe ou não bater palmas. Outros defendem que ela devia voltar à escola para aprender a aplaudir. Outros sugerem que o seu próximo papel seja de foca.

Veja aqui alguns dos vídeos e memes partilhados.

Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC