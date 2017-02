Para o bem e para o mal, seja pela justiça do reconhecimento ou pela injustiça das omissões, os Óscares continuam a ser uma referência incontornável na formação do imaginário de cinéfilos de todo o mundo. É o seu caso? Tem uma boa oportunidade para demonstrá-lo, e para desafiar parceiros do seu círculo de conhecimentos: quantos nomes é capaz de identificar entre estes 50 atores premiados pela Academia?