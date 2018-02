É oficial: vem aí um novo filme daquele que é o canalizador mais conhecido do mundo, o Super Mário.

A notícia foi avançada, esta quinta-feira, pela Nintendo, que entretanto também informou que se uniu à Illumination Studios - a conhecida produtora norte-americana responsável por vários filmes de animação, nomeadamente os Minions ou Gru - o maldisposto - para a produção desta versão animada do Super Mário.

O filme será produzido, em conjunto, por Shigeru Miyamoto, um designer e produtor japonês de jogos eletrónicos, e por Chris Meledandri, diretor executivo da Illumination Entertainment.

Esta não é, contudo, a primeira versão a surgir. Em 1993, saiu uma adaptação com atores reais, que rapidamente se tornou num desastre. O Super Mario Bros não agradou nem a espectadores, nem a críticos especializados.

Apesar de ainda não serem conhecidas datas oficiais para o lançamento do filme, o presidente da Nintendo, Tatsumi Kimishima, revelou no início do ano à imprensa japonesa que até 2020 o filme deveria ficar pronto.