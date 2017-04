O ator e humorista Charlie Murphy, irmão mais velho de Eddie Murphy, morreu aos 57 anos. O norte-americano sofria de leucemia.

Charlie Murphy morreu na quarta-feira de manhã, num hospital em Nova Iorque, segundo noticiou o site especialista em celebridades TMZ, que cita o seu agente.

Num comunicado enviado ao Hollywood Reporter, a família Murphy confirmou a morte do humorista, agradecendo as condolências que lhe foram enviadas.

“O Charlie preencheu a nossa família com amor e sorrisos e não haverá um dia em que a sua falta não seja sentida. Obrigado pelas vossas condolências e preces”, sublinha o texto.

Murphy começou a carreira de humorista no famoso programa de Dave Chappelle. Entrou em vários filmes de Hollywood como “A Febre da Selva” (1991), “À Noite, no Museu” (2006) e “Socorro, Ganhei a Lotaria! " (2010). E também trabalhou em várias produções do irmão, como ator e na escrita de argumentos.

Antes de se dedicar à comédia, trabalhou como guarda-costas do irmão no início da carreira de Eddie Murphy.

Várias celebridades já lamentaram a morte de Charlie Murphy nas redes sociais.

We just lost one of the funniest most real brothers of all time . Charlie Murphy RIP. pic.twitter.com/AAwItp5AJC — Chris Rock (@chrisrock) April 12, 2017

Prayers Up for the Murphy family. Loved being around & working with Charlie! — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) April 12, 2017