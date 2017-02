Mahershala Ali, de 43 anos, brilhou na cerimónia dos Óscares de 2017. O papel como traficante de droga no filme "Moonlight" deu-lhe uma estatueta e conquistou um lugar na história da Academia, ao se tornar no primeiro ator muçulmano a receber um Óscar. Pertence à comunidade Ahmadiyya.

Nascido cristão protestante da Igreja Batista, em Oakland, na Califórnia, Estados Unidos, o seu nome verdadeiro é retirado do livro bíblico de Isaías. Na realidade, é o maior nome próprio da bíblia.

E o seu nome verdadeiro é: Mahershalalhashbaz Gilmore (lê-se Maher-shalal-hash-baz). São 18 letras juntas.

Perante a dificuldade que a sua pronuncia revela, o ator acabou por encurtar o mesmo e escolheu Mahershala Ali.

Em palco, na sua noite, agradeceu aos professores que sempre lhe ensinaram que "isto não é sobre ti. É sobre as personagens. Tu és um servo. Tu estás ao serviço das histórias e das personagens".

Desta vez, ao contrário de outras ocasiões, deixou de lado a religião e a sua conversão ao Islão, e não apelou à importância da tolerância.

O lugar na história dos premiados é seu. Ele foi o primeiro ator muçulmano a conquistar uma estatueta. Mas não só. Esta América também tem Donald Trump na Casa Branca e isso não foi esquecido nas redes sociais.

