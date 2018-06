O ‘Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST)‘ 2018 vai realizar-se entre 16 e 25 de novembro e terá um apoio financeiro de 250 mil euros da Câmara Municipal de Lisboa, aprovado hoje em reunião privada da autarquia.

A Câmara de Lisboa aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, um financiamento de 250 mil euros para o festival de cinema ‘LEFFEST’, de acordo com fontes oficiais da autarquia.

O protocolo que vai ser assinado entre os municípios de Lisboa e de Sintra compromete a Câmara Municipal de Lisboa a atribuir "apoio financeiro e não financeiro" na concretização do ‘Lisbon & Sintra Film Festival’.

A primeira prestação, no valor de 150 mil euros, vai ser entregue aquando da "assinatura do protocolo", dá conta o documento apreciado hoje pelo executivo camarário nos Paços do Concelho, em Lisboa, sendo o restante montante - no valor de 100 mil euros - entregue depois da realização do festival mediante a "entrega do relatório de execução física e financeira, com explicitação dos resultados alcançados e respetivos documentos justificativos da despesa".

A programação do ‘LEFFEST’ vai repartir-se pelos cinemas Monumental e Nimas, Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, e Centro Cultural Olga Cadaval, palácios de Sintra, Queluz e Monserrate e MU.SA, em Sintra.

Depois de dez edições realizadas no Estoril e em Lisboa, o festival, lançado em 2007, realizou o evento pelo segundo ano consecutivo em Sintra, após a autarquia ter decidido substituir a Câmara de Cascais.