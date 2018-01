Depois da 75ª edição dos Globos de Ouro, James Franco ficou no centro das atenções, mas não só pelo prémio que conquistou na noite do passado domingo. Apesar de ter aparecido vestido de preto e com o pin do movimento Time’s Up, o ator norte-americano foi acusado de não merecer a distinção, pelo facto de ele próprio estar também envolvido em casos de assédio.

Pouco tempo tinha passado desde que recebeu o globo para melhor ator no filme Um Desastre de Artista quando começaram a ser partilhadas as reações na internet.

A atriz Ally Sheedy foi a primeira a manifestar-se contra a presença de Franco no evento.

“Por que é que é permitida a entrada ao James Franco?”, escreveu, citada pela Vanity Fair. "O James Franco acabou de ganhar. Por favor, nunca mais me perguntem por que é que deixei a indústria dos filmes e da televisão”.

As mensagens, partilhadas no Twitter, deixaram dúvidas sobre se Ally se estaria a referir ao tema da cerimónia, em torno do combate ao assédio sexual e desigualdade, dentro e fora de Hollywood. Quando começaram a ser noticiados, a atriz apagou todos os tweets.

Em 2014, Franco foi diretor de uma produção inspirada numa peça da Broadway, The Long Shrift, na qual Ally participou. Contudo, não existe qualquer evidência de que se estivesse a direcionar para esse momento.

Mas esta não foi a única vez em que o ator foi sujeito de acusações semelhantes. Ainda no mesmo ano, terá tentado levar uma rapariga com 17 anos para um quarto de hotel. Na altura, Franco desmentiu tudo, alegando que alguém se fez passar por si.

I love how quickly Hollywood forgets.... as James Franco stands up there with his #timesup pin that he not so long ago tried to knowingly get an underage girl to come to his hotel room. #GoldenGlobes pic.twitter.com/2GvZ8JkTxM — Liv-TVThings Analyst (@DontBscaredRude) 8 de janeiro de 2018

Após a então menor ter tornado a história pública, James Franco deu uma entrevista em que assumiu ter abordado a rapariga através das redes sociais, confessando estar envergonhado.

Para além de Ally Sheedy, muitas outras pessoas também reagiram através do Twitter.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 de janeiro de 2018

Whatever I still remember James Franco trying to pick up a teenager on Instagram — Jessica Valenti (@JessicaValenti) 8 de janeiro de 2018

James Franco will be at multiple parties tonight and asked dozens of questions by reporters. Not one will ask him about @allysheedy1 or her Tweets. No one will ask him about the underage girls. No one will ask him about his acting school partner or why they suddenly had to close — Enty (@entylawyer) 8 de janeiro de 2018

Hey James Franco, now that you have a Golden Globe why don't you give speaking roles that don't require nudity in your upcoming films to the dozens of women who have done full nudity + sex scenes in your indie films and art projects? — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) 8 de janeiro de 2018

golden globes: wear black and times up to stand against sexual abusers and harassment! golden globes: gives james franco an award — 𝖏𝖊𝖘𝖘 (@lesdefenders) 8 de janeiro de 2018