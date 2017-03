A presidente da Academia, Cheryl Boone, falou pela primeira vez sobre a bronca que marcou a 89ª cerimónia dos Óscares e anunciou que Brian Cullinan e Martha Ruiz, da PricewaterhouseCoopers (PwC), não voltarão a trabalhar no evento.

Em declarações à AP, Cheryl Boone afirmou ainda que a relação entre a Academia e a PwC está a ser revista e culpou Brian Cullinan por estar distraído com o que se passava nos bastidores quando deveria ter entregue o envelope do vencedor do prémio de Melhor Filme.

A 89.ª edição dos Óscares teve um final insólito, depois de “La La Land” ter sido erroneamente anunciado como o melhor filme e a equipa da produção ter chegado a entrar em palco. Os apresentadores do prémio, Warren Beatty e Faye Dunaway, abriram o envelope e houve uma hesitação, até que Dunaway anunciou “La La Land”, quando na realidade o vencedor foi “Moonlight”.

A bronca, devido a um erro humano na hora da entrega do envelope com o nome do filme vencedor, levou a PricewaterhouseCoopers, auditora responsável por receber, contabilizar e velar pelos resultados dos votos nos Óscares, a pedir desculpa horas depois da cerimónia.