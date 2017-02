Em noite de gala, várias estrelas optaram por usar um laço azul ao peito em apoio à União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, em inglês) na passadeira vermelha da 89ª cerimónia dos Óscares.

Os laços azuis com "Stand With ACLU" foram visíveis nas lapelas da atriz Ruth Negga, da modelo Karlie Kloss, do músico Lin-Manuel Miranda, entre outros.

A campanha, que começou na passadeira dos Independent Spirit Awards, quer chamar à atenção para a organização cuja missão é proteger as liberdades individuais dos cidadãos e que tem sido um dos principais rostos da contestação às medidas tomadas e anunciadas pelo novo Presidente norte-americano.

“Há um sentimento real de urgência mas o que é realmente importante é que as pessoas estão a tomar atenção”, comentou o diretor executivo desta associação.

Só nos dois dias a seguir à proibição de entrada no país por parte de cidadãos de sete países predominantemente muçulmanos a UCLA recebeu 24 milhões de dólares em doações dos membros que agora duplicaram o número para cerca de 1,2 milhões.