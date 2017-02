O ator norte-americano Harrison Ford viu-se envolvido em mais um incidente com um dos seus aviões privados, desta vez no aeroporto da Califórnia, EUA, onde quase provocou um acidente grave com um avião com 116 pessoas a bordo.

Ford, famoso pela sua participação em vários filmes de sucesso, é piloto e colecionador de aviões vintages. Apesar de experiente, ao longo dos anos já efetuou várias aterragens de emergência e teve um acidente com uma aeronave da Segunda Guerra Mundial, em 2015, que podia ter acabado em tragédia. Na última segunda-feira, quando tentava aterrar um avião Husky, de uma hélice, o ator voltou a ter um golpe de sorte.

Segundo a NBC News, o ator foi instruído a aterrar na pista 20-L no aeroporto John Way, na Califórnia, mas enganou-se e acabou por aterrar numa zona de apoio. O verdadeiro susto ocorreu momentos antes da aterragem, quando o avião privado passou sobre um outro de passageiros, que aguardava permissão para descolar com 110 passageiros e 6 tripulantes a bordo.

Enquanto dava início às manobras de aterragem, Ford perguntou ao controlo de tráfego aéreo se era suposto estar a sobrevoar o tal avião, da American Airlines, tendo recebido resposta negativa. Ford foi informado de que estava prestes a aterrar numa pista de apoio e não na pista que lhe era destinada.

A Administração Federal de Aviação americana (FAA, na sigla em inglês) está a investigar o caso, já que o incidente representou uma clara violação das regras de segurança aérea.

Segundo a FAA, o ator recebeu as instruções de aterragem corretamente, mas não as seguiu. Como resultado, Ford pode vir a receber apenas uma carta de advertência ou uma suspensão da sua licença de piloto.