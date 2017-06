John G. Avildsen, realizador de "Rocky" e " Karate Kid", morreu esta sexta-feira, aos 81 anos.

Segundo o filho Anthony Avildsen, o realizador norte-americano morreu em Los Angeles, vítima de cancro do pâncreas.

Natural de Oak Park, no estado norte-americano do Illinois, Avildsen venceu o Óscar e o Globo de Ouro de melhor realizador em 1977 por "Rocky", a história de um dos lutadores de boxe mais famosos do cinema.

O ator Sylvester Stalone, protagonista de "Rocky", homenageou o cineasta, em comunicado:

Devo tudo ao John Avildsen. A sua realização, a sua paixão, a sua resistência e o seu coração – um grande coração – fizeram de ‘Rocky’ o filme em que se tornou. Ele mudou a minha vida e estarei para sempre em dívida para com ele. Ninguém o poderia ter feito melhor que o meu amigo John Avildsen. Vou ter saudades deles”, vincou o ator.

Um documentário sobre a sua carreira está em produção, com depoimentos de Stallone e do também realizador Martin Scorsese.