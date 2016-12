O Barómetro das Redes Sociais analisou semanalmente, ao longo da segunda metade de 2016, como é que os cerca de 65% de portugueses que utilizam a Internet se posicionam perante três políticos chave para a democracia portuguesa: Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Pedro Passos Coelho.

Entre Setembro e Dezembro de 2016 o Barómetro analisou mais de 50 mil tweets, posts no Facebook, textos em blogues e comentários em páginas de comunicação social. Na revista do ano à atuação dos políticos nas redes sociais, apresenta-se a forma como se consolidou a opinião sobre cada um no final deste ano.

Os sentimentos dos portugueses nesta análise foram repartidos entre favoráveis (quando se diz algo de positivo para o político), neutros (quando apenas se partilha uma notícia sobre o próprio sem expressar a uma opinião pessoal) e desfavoráveis (quando se escreve e partilha uma opinião negativa sobre o político).

Nas redes sociais o grande vencedor do ano político é Marcelo Rebelo de Sousa, que apenas obtém 10% de opiniões desfavoráveis e com tendência para no futuro ainda as baixar mais.

O grande perdedor político de 2016 nas redes sociais é Pedro Passos Coelho, que obtém 71% de opiniões desfavoráveis e com tendência futura para a subida desse valor.

Quanto a António Costa, a posição dos sentimentos dos portugueses quanto à sua atuação é ambivalente. Ou seja, tem o dobro dos sentimentos desfavoráveis face a Marcelo (22% vs. 10%), mas a tendência é para que esses valores desçam. Por outro lado, obtém mais sentimentos favoráveis nas redes sociais do que Marcelo (44% vs. 37%).

Porque aqui se analisam os sentimentos expressos na escrita dos portugueses, e não as intenções de voto, e porque a análise tem uma base semanal, a única certeza sobre 2016 é que tudo está em aberto para 2017.

No entanto, por tudo o que se viu escrito em 2016 nas redes sociais, será difícil que Marcelo aumente os sentimentos negativos, tanto quanto será igualmente difícil a Passos Coelho baixar o número de opiniões negativas a seu respeito.

Ficha técnica:

Neste trabalho foi seguida a metodologia proposta pelo Pew Research na análise de enquadramentos de discussão nas redes sociais através da plataforma de codificação da Crimson-Hexagon. Foram consideradas as redes Twitter, Facebook, Tumblr, Google+ e Blogues. A análise do sentimento considera as categorias ‘positivo’, ‘negativo’, ‘neutro’ ou ‘fora de âmbito’. Informação detalhada sobre o algoritmo pode ser consultada aqui [LINK: http://gking.harvard.edu/files/abs/words-abs.shtml]