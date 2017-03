O Ministério do Turismo de Israel associou-se a uma cadeia de hóteis e, juntos, transformaram uma torre de vigia de praia numa suite de luxo, em Telaviv. A estrutura de madeira, com dois andares e vista para o mar, foi renovada em apenas duas semanas com o objetivo de atrair mais turistas europeus. A torre, que agora tem serviço de quartos, vai receber 15 turistas que ganharem uma competição online