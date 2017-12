Com vestido de noiva, mas de sapatilhas. Foi assim que centenas de mulheres participaram este sábado na "Corrida das Noivas", na Tailândia. A prova, que teve lugar em Banguecoque, contou com a participação de 300 casais. Em jogo estava um prémio monetário no valor de milhares de euros e ainda a uma lua de mel nas Maldivas