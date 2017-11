Umas bolas verdes misteriosas, já descritas uma vez por um observador como “ovos alienígenas”, voltaram às praias do norte de Sydney, na Austrália.

Há cerca de três anos, vários objetos do tamanho de uma bola de ténis apareceram na praia de Dee Why, deixando as pessoas curiosas quanto ao que poderia ser.

Desta vez, estes objetos estranhos voltaram a invadir a mesma praia e testemunhas decidiram fotografar quase 20 deles na passada quinta-feira.

Elas são muito fixes e são como bolas de ténis do oceano. São realmente interessantes – até as gaivotas estão intrigadas”, afirmou Suzy Williams ao “The Daily Telegraph”.

O professor Alistair Poore, da Universidade de Nova Gales do Sul, já tinha explicado anteriormente ao jornal australiano “Manly Daily” que estas bolas são algas verdes.