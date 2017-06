Escondeu-se tão bem que a própria polícia gozou com ele no Facebook.

Aconteceu em Calderdale, Inglaterra, durante uma busca domiciliária, na quinta-feira, quando os agentes de West Yorkshire se depararam com o suspeito escondido debaixo de um sofá... com metade do corpo de fora.

A polícia tirou uma foto do momento caricato e divulgou-a na sua página na rede social com a seguinte mensagem:

"Um homem em Calderdale, que era procurado pela polícia, tentou esconder-se esta manhã quando os agentes foram à sua procura a casa. Não vão ficar surpreendidos ao descobrir que, sim, o encontrámos. E nos próximos tempos, o suspeito não vai ganhar qualquer prémio no campeonato das escondidas!!!"