Um bebé com mais de seis quilogramas nasceu sexta-feira, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A criança é o terceiro filho do casal, que não sabia que o bebé seria tão grande.

Segundo a Fox News, o filho de Cindy Richmond nasceu no hospital Lexington Medical Center e os pais deram-lhe o nome de Colin.

"Nós ficámos, tipo: 'O quê? O que disseram? Pesem o bebé novamente!'", conta Donna Hinton, coordenadora clínica do hospital de Lexington.

Colin bateu o recorde do maior bebé a nascer naquele hospital. A criança nasceu por cesariana e surpreendeu os pais com o seu peso. Os dois primeiros filhos do casal nasceram com cerca de três e quatro quilos.

Pelas informações que foi obtendo durante a gravidez, Cindy, de 37 anos, pensava que o terceiro filho nasceria com cerca de cinco quilogramas.

Depois do nascimento de Colin, o pai ficou com uma tarefa difícil: arranjar roupa que lhe servisse. Geralmente, um recém-nascido veste roupa de tamanho zero a três meses. Neste caso, Colin precisou logo de roupa de tamanho três a seis meses.