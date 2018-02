Uma mulher de 42 anos deu à luz uma bebé com mais de seis quilos em Daguestán, no sul da Rússia. É o quinto filho da família e nasceu com 6,3 quilos.

O momento foi registado por um médico que assistiu ao parto e que partilhou a fotografia da menina acabada de nascer, na última quinta-feira.

A mãe, cuja identidade prefere que não seja revelada, teve um parto natural sem recurso à epidural e sem nenhum tipo de intervenção cirúrgica.

De acordo com o jornal El País, o tamanho da recém-nascida é considerado fora do normal e a bebé terá nascido com problemas no ouvido e os médicos não descartam a hipótese de a bebé vir a ter mais complicações nos próximos dias.

Seis quilos é o que um bebé geralmente atinge aos seis meses de idade. No entanto, este não é o bebé mais pesado de que se tem registo.

Segundo o livro dos recordes do Guinness, em 1955 terá nascido um bébé italiano com 10,2 quilos e ficou conhecido como o recém-nascido mais pesado do mundo.