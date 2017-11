O que faria se encontrasse no Instagram de outra mulher uma fotografia que mostrasse a vista da janela do seu próprio quarto? Yulia Agranovych não teve dúvidas e terminou o casamento. A jovem que vive em São Petersburgo, na Rússia, estava a navegar na rede social quando se deparou com uma imagem captada por uma desconhecida no quarto do casal, com a legenda “Luzes da Cidade”. Desconfiada de que algo estava errado, decidiu ver mais fotografias e passar “a pente fino” o perfil de Vlada Abramovich. Acabou por encontrar o que certamente não queria: fotografias do marido no perfil dessa mesma mulher.

Eu não estava à procura de nada em específico, era uma manhã normal", afirmou Yulia Agranovych ao canal russo de notícias Ren-TV. "Como qualquer outra pessoa no século XXI, estava a navegar no meu Instagram e, de repente, vi aquele post. Ela e eu temos um número bem grande de seguidores em comum, então resolvi ver o perfil dela, onde encontrei várias fotografias interessantes, inclusive as do meu marido", realçou.

Depois de ver a foto da vista do próprio quarto, Yulia Agranovych confrontou o marido e chegou até a colocar um comentário no perfil de Vlada Abramovich: "Uma bela vista do quarto do meu marido."

Para encobrir a traição, Nazar Grynko mentiu à mulher dizendo que Vlada Abramovich era namorada de um amigo que tinha tirado a fotografia numa noite em que os recebeu em casa para tomar uma bebida antes de irem ao cinema. Mas Yulia Agranovych não acreditou e ripostou: "Os convidados tomam bebidas na cozinha e não no quarto".

Confrontada por Yulia Agranovych, Vlada Abramovich acabou por bloquear a conta pessoal no Instagram, mas usou outro perfil numa outra rede social para admitir que tinha tido um caso com o marido de Yulia. Questionada sobre se não tinha um peso na consciência por dormir com um homem casado, retorquiu: “Ela é a mulher dele e não a minha. Ele é um vegetal sem força de vontade? Não me façam rir!“.

Após a repercussão do caso, o marido de Yulia Agranovych admitiu ter encontros românticos com várias mulheres, mas argumentou que “jamais foi mentalmente infiel” e que contou a todas as namoradas que era casado.

Adorei a frase onde ele diz que é mentalmente fiel“, ironizou Yulia Agranovych na mesma entrevista à Ren-TV.

Yulia Agranovych com o marido Nazar Grynko

A mulher pôs fim ao casamento e revelou na mesma entrevista que tem recebido mensagens de apoio de outras mulheres que passaram por situações semelhantes.

"Muitas mulheres apoiaram-me, publicaram mensagens a dizer que tinham orgulho da minha coragem, que eu falei da situação abertamente com ironia e sarcasmo, e que agora elas também estão prontas para terminar relacionamentos com homem infiéis", rematou.