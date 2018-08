Uma turista britânica que passou férias em Benidorm, no sul de Espanha, reclamou junto de uma agência de viagens que a sua estadia foi arruinada pelos muitos espanhóis que estavam no hotel.

Freda Jackson, de 81 anos, apresentou uma queixa à agência de viagens Thomas Cook por causa das duas semanas de férias que passou com uma amiga, de 61 anos, em Benidorm, no hotel Poseidon Playa, em abril.

Para a turista, os problemas começaram logo na localização dos quartos. As duas amigas, que têm problemas de mobilidade, solicitaram quartos num rés-do-chão, mas acabaram por ficar alojadas numa zona com um grande declive.

Depois, o ambiente do hotel também não agradou às amigas. Como se lê na queixa apresentada, as turistas britânicas ficaram incomodadas porque havia muitos espanhóis neste hotel, que recorde-se, fica situada numa zona costeira do Sul de Espanha. Mais, as britânicas notaram que as atividades lúdicas eram todas feitas para espanhóis e foram mais longe, questionando por que é que os espanhóis não iam passar férias fora do país.

O hotel estava cheio de espanhóis que nos tiravam do sério por serem muito rudes. Numa noite, um espanhol empurrou-me e continuou sem sequer pedir desculpa. O entretenimento no hotel estava todo focado para os espanhóis – mas por que é que os espanhóis não vão para outro lado nas suas férias?.”

Natural de Blackburn, a reformada disse que já passou férias em Portugal, na Grécia, na Turquia e em Tenerife e que nunca passou por nenhuma situação semelhante.

"Nunca me queixou por causa das férias, mas estas foram um desastre do início ao fim", frisou.

A mulher, que, juntamente com a amiga, pagou quase 1300 euros pelas férias, exigiu à agência Thomas Cook o reembolso total do dinheiro ou uma nova viagem.

Inicialmente, a agência ofereceu um voucher de cerca de 83 euros às duas amigas, mas este foi recusado. Entretanto, a história tornou-se viral na imprensa britânica e a empresa já fez saber que aumentou a ofera para um voucher de cerca de 600 euros a ser dividido pelas duas idosas.