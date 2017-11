Dois leões machos, em posição de acasalamento, foram fotografados no Quénia pelo fotógrafo especializado Paul Goldstein. A divulgação da imagem causou polémica. Não pela imagem em si, mas pelos comentários do presidente do Kenya Film Classification Institute ( Instituto de Classificação Cinematográfica do Quénia) , Ezekial Mutua, que considerou tal comportamento "estranho" e que "a única explicação é que os animais viram casais homossexuais com comportamentos impróprios quando visitam o parque".

Escreveu essas palavras num comunicado que foi publicado no jornal local da capital do Quénia, querendo culpar o turismo gay pelo comportamento dos leões. Ezekial Mutua é, de resto, uma personalidade muito conhecida no país, manifestamente contra a comunidade LGBT e a entidade a que preside é tutelada pelo Ministério do Desporto, Cultura e Artes, tendo como objetivo regular a "criação, transmissão, posse, distribuição e exibição de filmes e conteúdos que promovam valores nacionais e protejam as crianças de conteúdo prejudicial".

If our lions begin this homosexual behaviour then that will surely be the end of the animal species. https://t.co/JL5wGR4NHW — Dr. Ezekiel Mutua (@EzekielMutua) 2 de novembro de 2017

Os seus comentários rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, com os seus argumentos a gerarem muita indignação. Nada que o tenha demovido de ir ainda mais l onge, dizendo que os leões podem estar a ser influenciados por "forças demoníacas", alegando que os demónios "não possuem só pessoas", leia-se, os homossexuais. Insinuou, nesse sentido, que os turistas que fazem sexo na reserva natural de Masai Mara, onde os leões estavam, podem ser culpados pelo comportamento dos animais.

Aquilo que defende depressa o catalogou como "polícia da moral" no país. E não se coíbe de o provar no Twitter e na sua atividade profissional. Quer, igualmente, proibir filmes que promovam valores relacionados com a homossexualidade.

Sobre os leões fotografados, defendeu ainda que "os cientistas devem estudar aquele comportamento, como nas pessoas". Até porque "o objetivo principal do sexo é a procriação".

O Quénia é um dos 18 países africanos que penalizam criminalmente - com penas até 14 anos de prisão - atos homossexuais entre humanos.