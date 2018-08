Um homem telefonou para a polícia na cidade alemã de Karlsruhe a pedir ajuda por estar a ser perseguido na rua por um esquilo bebé. O homem dizia não conseguir livrar-se do animal e as autoridades enviaram uma patrulha para o local.

A ocorrência foi partilhada no Twitter pela polícia local.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, os agentes resolveram a situação sem dificuldade. A polícia capturou o pequeno roedor quando o animal caiu de sono, cansado por correr atrás do homem

O esquilo adormeceu devido ao horror”, brincou a polícia no relatório do incidente.

A porta-voz da polícia daquela cidade disse ao The Guardian que os esquilos bebés podem seguir uma pessoa caso tenham perdido a mãe, estejam à procura de comida ou precisem de ajuda.

Acontece frequentemente que esquilos que tenham pedido a mãe procurem uma nova casa e foquem os seus esforços numa pessoa”, afirmou Christina Krenz.

Nesta situação, os animais podem ser “muito persistentes, não só a correr atrás de alguém mas totalmente fixados nessa pessoa. Pode ser muito assustador”, explicou a agente.

Os polícias no local pareciam mais divertidos do que preocupados e gostaram tanto do esquilo que o recolheram. Os agentes batizaram o animal com o nome Karl-Friedrich, que se tornou a mascote do departamento.

Foi divertido. Os polícias nventaram um nome que combinasse com o esquilo bebé”, contou Christina Krenz.

O pequeno roedor ficou ao cuidado da polícia e foi depois levado para um centro de acolhimento de animais.