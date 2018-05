Uma cadela-guia deu à luz oito cachorros no Aeroporto Internacional de Tampa, nos Estados Unidos, mesmo antes das donas, mãe e filha, entrarem no avião. Aconteceu na última sexta-feira e o parto foi feito por uma equipa dos Bombeiros de Tampa.

Eleanor “Ellie” Rigby, uma cadela de raça labrador bege, é guia e conseguiu dar à luz sete machos e uma fêmea.

Os donos da cadela sabiam que a cadela estava grávida, mas não perceberam que estava tão perto de entrar em trabalho de parto. Presente, estava também o pai dos bebés, Nugget.

Um porta voz do aeroporto disse à Fox 13 que as donas de Ellie e Nugget estavam preparadas para entrar no avião, com destino para Filadélfia, com os dois cães-guia, quando Ellie entrou em trabalho de parto.

A família, agora com mais oito membros, acabou por perder o voo e agora vai conduzir 1600 quilómetros, de Tampa para Filadélfia, em vez de irem de avião, escreveu o jornal Miami Herald.

Durante o parto, as pessoas que estavam no aeroporto não ficaram indiferentes ao momento e chegaram mesmo perto da cadela e da equipa de socorro que atuou no caso, Larry Glanton e Natalie Brown. No final, ouviram-se aplausos e latidos no aeroporto.