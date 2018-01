Um grupo de amigos neozelandeses construiu uma pequena ilha para conseguir escapar a uma proibição de álcool na passagem de ano. A fotografia partilhada no passado domingo no Facebook por David Saunders, um dos mentores da ideia, tem recebido bastante atenção nas redes sociais.

Na imagem é possível ver algumas pessoas sentadas a uma mesa num espaço exíguo e de garrafas na mão.

A ilha, feita de areia, foi erguida durante a maré baixa, no estuário de Tairua, na península de Coromandel, na Ilha Norte da Nova Zelândia, onde, em algumas áreas, é proibido consumir bebidas alcoólicas em espaços públicos, incluindo a praia.

New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/JihZYSEKkr pic.twitter.com/4Xw5HVh3Tm