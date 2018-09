Uma tartaruga morta foi encontrada na vagina de uma britânica, noticia a imprensa espanhola.

No último sábado, à noite, a mulher, que reside na ilha espanhola de Tenerife, deu entrada nas urgências do Hospital de Arona com fortes dores abdominais.

Depois de observarem a mulher e realizarem exames, os médicos encontraram uma tartaruga morta na sua vagina, algo que surpreendeu quer os clínicos quer a paciente.

Devido à presença do animal morto no seu corpo, a britânica desenvolveu ainda uma infeção.

A polícia foi chamada ao hospital, para recolher o depoimento de médicos e mulher, com o intuito de apurar a forma como a tartaruga ali foi parar, mas a paciente apenas referiu que na sexta foi sair com uns amigos e que horas depois começou a sentir fortes dores, mas que não fazia ideia como o animal tinha acabado naquele local.

As autoridades estão a investigar esta caso insólito.