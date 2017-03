Um homem ficou preso, na última sexta-feira, num supermercado da cadeia Minipreço, em Braga, durante a hora de almoço. Os funcionários saíram para almoçar e não deram conta que havia ainda um cliente dentro da loja quando fecharam a porta.

O homem, de nacionalidade brasileira e que assina no canal do YouTube como Ademar Lima, publicou um vídeo de cerca de um minuto e meio nas redes sociais onde relata a experiência.

Os funcionários do Minipreço deixaram-me preso aqui dentro do supermercado e saíram para almoço. Estou há quase duas horas preso. É muita irresponsabilidade dos funcionários, não viram que havia um cliente no fundo da loja", queixa-se Ademar Lima no vídeo.