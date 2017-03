Jenna Cook, uma jovem de 20 anos, que nasceu na China mas foi adotada nos Estados Unidos, decidiu voltar ao país natal para procurar os pais biológicos. A jovem sabia que seria uma missão quase impossível, mas o que ela não esperava era encontrar 50 famílias que desejavam desesperadamente que ela fosse sua filha.

De acordo com a BBC, a 24 de março de 1992, Jenna Cook, que era ainda um bebé, foi abandonada pelos pais, perto de uma movimentada estação de autocarros, na cidade chinesa de Wuhan.

Até 2015, havia, na China, a política do filho único, que punia, com multas severas, os casais que tinham mais de um filho. Esta lei fez com que vários pais abandonassem crianças, por só poderem ter um filho e não quererem ser punidos.

A bebé foi encontrada e levada para um orfanato, para a “Casa de bem-estar das crianças de Wuhan” (Wuhan Children Welfare House), onde recebeu o nome de Xia Huasi, que significa “da China”, e uma data de nascimento escolhida aleatoriamente, pelo diretor da instituição.

Poucos dias depois de ser encontrada, foi aprovada uma lei, na China, que autorizava a adoção internacional. Assim, a bebé foi adotada por Margaret Cook, uma professora norte-americana. A criança passou a chamar-se Jenna Cook e foi levada para Massachusetts, nos Estados Unidos.

Jenna sempre soube que era adotada.

Nós falávamos sobre adoção como falávamos do que seria o jantar. Nunca vi isso como algo de extraordinário”, conta a jovem, citada pela BBC.

Contudo, de vez em quando, Jenna perguntava sobre as suas origens.

Olhando para o teu próprio umbigo, tu pensas contigo mesmo: ‘Eu costumava estar ligada a outro ser humano, ao corpo em que fui gerada, mas quem é essa pessoa? Ela realmente existe? Tudo parece tão abstrato. Às vezes parece que simplesmente apareci de outro planeta. A maioria das pessoas cresce nas famílias em que nasceu e nunca pensa sobre isso. Já para quem foi adotado, existe sempre a possibilidade de outra vida”, acrescenta.

Quando era adolescente, Jenna Cook foi uma das quatro crianças chinesas a participar no documentário intitulado “Algures no meio” (Somewhere Between), de 2011.

A produtora norte-americana Linda Goldstein Knowlton foi quem teve a ideia para o documentário. Como também tinha adotado um bebé na China, decidiu documentar a vida dessas jovens.

O nome do documentário foi inspirado em algo que Jenna disse: “Acho que nunca poderia considerar-me totalmente chinesa ou totalmente americana. Vou estar sempre a meio do caminho”.

Jenna Cook sempre foi uma estudante dedicada e com boas notas. Sempre foi feliz e sempre se sentiu amada, mas vivia assombrada pela dúvida de qual seria o motivo para ter sido abandonada.

Quando tinha 20 anos e estudava na Universidade de Yale, Jenna ganhou uma bolsa para viajar para a China e começar a investigação sobre crianças chinesas adotadas nos Estados Unidos.

Esta investigação tinha um propósito académico, uma vez que tinha como objetivo ajudar alguns dos 80 mil chineses que, assim como ela, tinham sido adotados nos Estados Unidos. Contudo, também era algo muito pessoal e, por isso, pediu a Margaret Cook, a mãe adotiva, que a acompanhasse na viagem.

Quando chegou à China, Jenna imprimiu panfletos com fotos suas, em diferentes idades, e com as poucas informações que tinha sobre as circunstâncias em que foi encontrada. Distribuiu o material pelas ruas da cidade de Wuhan e ouviu relatos de várias pessoas.

Fiquei bastante surpreendida com o facto de as pessoas estarem, realmente, a prestar atenção à minha história. Vi que sou apenas uma história, no meio da imensa migração de crianças da China”, explicou Jenna.

Uma semana depois da chegada de Jenna Cook à China, um jornal local publicou um artigo sobre a sua história.

A repercussão foi enorme e, a partir daí, a procura de Jenna Cook pelos pais biológicos tornou-se viral. A jovem começou a receber centenas de mensagens nas redes sociais.

O teor das mensagens foi muito diferenciado. Algumas diziam: “A tua procura é fantástica. Espero que sejas capaz de encontrar os teus pais e que o teu sonho se torne realidade”. Outras afirmavam: “És tão ingrata com a tua família americana. Devias voltar para a América imediatamente”.

No meio de todas estas mensagens, estavam respostas de pessoas que acreditavam que eram os pais biológicos de Jenna.

A jovem chegou a ter uma lista de 50 famílias, que diziam ter deixado um bebé, na mesma rua, em Wuhan, em março de 1952.

Além de ficar chocada com o número de famílias, Jenna Cook ficou surpreendida por estas famílias se manifestarem. Afinal, abandonar uma criança é ilegal e a história de Jenna estava a ser acompanhada por todos os meios de comunicação social.

Estas pessoas, tecnicamente, cometeram um crime e estão dispostas a aparecer na televisão. Isto é simplesmente impensável”, desabafou Jenna Cook.

Jenna e a mãe adotiva, Margaret, decidiram marcar um encontro com cada uma das 50 famílias.

A jovem tentou abordar os encontros de um ponto de vista académico.

Se eu tivesse ido a cada encontro a pensar ‘esta é a minha família’, eu estaria totalmente esgotada ao fim do dia”, afirmou.

Uma vez que a história de todas as famílias batia certo com a história de Jenna Cook, começaram a procurar semelhanças físicas, como a altura ou o formato dos pés ou das mãos. Também procuravam marcas de nascença.

Quando achavam que havia, realmente, semelhanças, recolhiam amostras, para fazer um exame de ADN. Ao todo, 37 famílias optaram por fazer o exame.

Infelizmente para Jenna, todos os exames deram negativo. Foi um golpe duro para a jovem.

Foi difícil encarar os resultados negativos do ADN, porque eu queria muito ser filha da cada uma daquelas famílias”, contou Jenna Cook.

Apesar de não ter conseguido encontrar os pais biológicos, a jovem acredita que foi uma boa experiência.

Antes, tinha sempre uma parte de mim que sentia que havia algo que eu poderia ter feito, há 20 anos, para ter mudado o meu destino e não ter sido abandonada pela minha família. Mas, depois de conhecer estes pais, eu percebi que isso estava fora do meu controlo”, afirmou Jenna.

Depois disso, a jovem passou o verão a trabalhar na China, mas abrandou o ritmo da sua procura.