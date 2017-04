Um rapaz norte-americano de oito anos aprendeu a conduzir no Youtube e levou a irmã de apenas quatro anos a comer um hambúrguer, informa o canal de notícias FOX 8.

O insólito aconteceu no passado domingo, em Ohio, nos EUA. Segundo contou o polícia que tomou conta da ocorrência, os dois irmão decidiram aventurar-se depois dos pais terem adormecido.

Por volta das 20:00, os dois saíram de casa e entraram na carrinha do pai. As testemunhas que viram os dois menores sozinhos no carro chamaram de imediato a polícia.

A polícia conta que os dois andaram mais de um quilómetro e que a menina ia no banco de trás. Ao contrário do que se poderia pensar, a viagem não foi “sempre a direito”.

O jovem condutor passou por quatro cruzamentos, um caminho de ferro e virou várias vezes à esquerda e direita. Outros testemunhos contaram à polícia que o rapaz respeitou todos os sinais de trânsito e conduziu dentro do limite de velocidade.

O destino da viagem era o McDonald’s. No local, estava um amigo da família que avisou os pais.

A polícia chegou pouco depois, mas os dois irmãos puderam ainda comer os tão ansiados hambúrgueres antes do “interrogatório policial”.

O polícia contou que o rapaz lhe disse que aprendeu a conduzir a ver vídeos no Youtube.