Jay e Kateri Schwandt sempre sonharam em ter uma família grande e na verdade o sonho não está a ser difícil de concretizar. O casal que vive em Rockford já conta com 13 filhos e em abril a família vai crescer. Os rebentos são todos rapazes e apesar de a última gravidez não ter sido planeada, o casal espera que, desta vez, venha a menina.

Para mim ter três filhos, é o mesmo que ter dez. Há apenas mais barulho e mais confusão”, disse Kateri, em declarações à WOOD-TV.

O sexo do bebé ainda não é conhecido, mas o casal Schwandt tem por hábito só saber no momento do nascimento.

Eu adorava ter uma menina, mas acho que isso não vai acontecer”, acrescenta o marido Jay.

O casal diz querer aproveitar todos os segundos com cada filho e que provavelmente esta será a última vez que Kateri estará grávida.

Porém, o casal Schwandt também pensou que o seu 13º bebé, nascido em maio de 2015, seria o último. No entanto, Kateri voltou a engravidar.

É tão difícil não termos um bebé em nossa casa”, afirma Kateri.

A família Schwandt vive em Rockfords, no norte de Grand Rapids e a idade dos seus filhos varia entre os 2 e os 25 anos. O filho mais velho nasceu quando o casal ainda estudava na Universidade Estadual de Ferris.

Os filhos são todos rapazes e chamam-se: Tyler, Zach, Drew, Brandon, Tommy, Vinnie, Calvin, Gabe, Wesley, Charlie, Luke, Tucker e Francisco.