Keri Sullivan deu à luz como mulher e como homem. O homem transgénero, do Missouri, deu à luz pela primeira vez há cinco anos, antes de começar a mudança de sexo. Agora, teve o segundo filho, já como homem.

Foi no mês passado que Keri Sullivan, de 30 anos, deu à luz o segundo filho, depois de sete dias em trabalho de parto. O homem transgénero já tinha um filho de cinco anos, fruto de uma relação anterior que teve antes de iniciar a mudança de sexo, ou seja, enquanto ainda era mulher.

Sullivan e o atual companheiro, Steven, de 27, decidiram tentar ter um filho e, em fevereiro, depois de ter interrompido a toma de hormonas masculinas, o homem transgénero conseguiu engravidar.

Em entrevista à BBC, o norte-americano disse que se sentiu melhor durante esta segunda gravidez, pois durante a primeira ainda o viam como uma mulher.

Nunca vivi como uma mulher, mas como nasci dessa forma era assim que as pessoas assumiam que eu era.”

Sullivan sublinhou que as duas experiências foram diferentes, mas que durante a primeira gravidez o seu corpo não era nada como ele queria que fosse.

Foram duas experiências muito diferentes, claro. A minha primeira gravidez não parecia estar sob o meu controlo. O meu corpo não era nada como eu queria que fosse."

O norte-americano admitiu que sofreu muitos abusos na Internet e no dia a dia as pessoas não paravam de olhar para a sua barriga. Questionado sobre como reagia aos comentários, Sullivan respondeu: "Apenas me rio disso".