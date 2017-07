Já se imaginou numa galeria de arte e, por acidente, derrubar diversas colunas com esculturas. Aparentemente foi isso que aconteceu a uma mulher numa galeria em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em busca do ângulo perfeito para uma selfie, uma mulher derrubou várias colunas, com obras de arte, que caíram reproduzindo um efeito dominó.

O momento foi registado pelas câmaras de vigilância do espaço. O incidente aconteceu há cerca de duas semanas, mas só agora o vídeo surgiu na Internet. Os alegados estragos nas esculturas devem rondar os 174 mil euros (200 mil dólares), escreve o jornal britânico The Guardian.

A exibição estava patente na galeria 14th Factory, em Lincoln Heights, e o trabalho era da autoria de Simon Birch, que juntou ainda obras de outros colaboradores internacionais. Cerca de 12 obras terão sofrido danos.

A galeria não confirmou se as obras estavam cobertas por algum seguro. Após a divulgação das imagens, dia 13 de julho, muitos internautas parecem duvidar da tese de acidente. Questionam mesmo se tudo não fez parte de um ato propositado, levado a cabo pelos próprios artistas presentes na galeria.

As imagens foram divulgadas no Youtube, por um amigo do artista principal, Simon Birch. E a verdade é que este convida todos a visitar a exposição.