Um acidente inusitado agitou, esta terça-feira de manhã, a localidade de Bruay-la-Buissière, no departamento de Pas-de- Calais, em França. Um autocarro acabou o percurso literalmente cravado na fachada de uma casa.

De acordo com o diário regional La Voix du Nord, o veículo não transportava nenhum passageiro no momento do acidente, que ocorreu cerca das 08:30 (07:30 em Lisboa), na rua Dussart.

A habitação está devoluta e não há nenhum ferido a registar, além do motorista do autocarro, que ficou em choque, se queixou de dores e foi transportado para o hospital de Béthune.

A rua foi cortada ao trânsito.

Além do corpo de bombeiros e da polícia de Bruay, uma unidade de resgate e escavação foi chamada ao local para retirar o veículo da parede.

De acordo com o site 20 minutes, deverá ser aberto um inquérito para apurar as causas do acidente que, de acordo com as primeiras indicações, terá sido causado por uma falha técnica.