Um francês ganhou o M1lhão duas vezes em 18 meses, escreve o Le Parisien.

No espaço de um ano e meio, este homem, cuja identidade permanece no anonimato, sabendo-se apenas que é da região da Haute-Savoie, nos Alpes, ali bem perto da cidade suíça de Genebra, ganhou dois milhões de euros.

Os dois códigos vencedores foram validados no mesmo lugar, na tabacaria Le Havane em Evian, o primeiro a 11 de novembro de 2016 e o segundo a 18 de maio último.

Segundo cálculos do jornal francês, que pediu a ajuda de professores de Matemática, este apostador tinha uma probabilidade entre 16 mil milhões de consegui-lo. E foi o que aconteceu. Ganhar um jackpot do Euromilhões, com uma probabilidade em 140 milhões, ainda que uma única vez, é mais fácil que arrecadar dois prémios do M1lhão, exemplifica, ainda, o Le Parisien.

O M1lhão é um código com letras e números gerado automaticamente cada vez que se aposta no Euromilhões.