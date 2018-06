Um homem de 38 anos, que se encontrava detido numa prisão do Estado norte-americano do Colorado, foi libertado da cadeia por engano. James Rynerson foi confundido com outro recluso e acabou por sair da prisão. Quando chegou a casa, a mulher denunciou-o e entregou-o outra vez às autoridades.

De acordo com o site Ozzy Man Reviews, o incidente aconteceu devido a uma falha no sistema. Reza a versão oficial da história que outro recluso, Marvin March, foi temporariamente transferido para a cela de Rynerson. A troca de celas não chegou a ser registada na documentação oficial e os guardas prisionais acabaram por libertar Rynerson, quando na verdade o recluso de quem iam à procura era March. No momento de o deixarem sair em liberdade, os funcionários da cadeia quebraram o protocolo e não verificaram a fotografia e a pulseira do recluso.

James Rynerson provavelmente terá pensado que lhe saiu a sorte grande, ficou calado e foi para casa. E foi quando estava a sair da garagem que a mulher o encontrou. Rynerson contou-lhe em que circunstâncias saiu da prisão e ela não esteve com meias medidas: fê-lo entrar no carro e levou-o de volta. O homem desfrutou de menos de duas horas de liberdade, antes que a mulher o entregasse às autoridades.

James Rynerson estava detido numa prisão do condado de Mesal a aguardar julgamento por crimes de invasão de propriedade, desacatos e ameaças. Agora, conta com acusações suplementares, entre as quais os crimes de fuga, falsificação, omissão de identidade e roubo.