A Interstate 74, uma estrada no Illinios, nos Estados Unidos, ficou cheia de dinheiro espalhado no chão, esta terça-feira. Isto porque um veículo que transportava as receitas de máquinas de jogos de vídeo colidiu com um dos separadores da rodovia.

Os condutores ficaram surpresos ao ver tanto dinheiro espalhado no chão, mas há uma explicação.

O motorista de um veículo que transportava dinheiro, proveniente de máquinas de jogos, estava em excesso de velocidade. Perto do meio-dia, perdeu o controlo e embateu num dos separadores da via.

No acidente ainda esteve envolvido um terceiro carro, que, ao tentar evitar uma colisão, acabou por cair numa vala, segundo as declarações da Polícia do Estado do Illinois, à WCIA 3 News.

As autoridades cortaram a estrada durante uma hora para poder retirar o dinheiro.

Um dos motoristas foi levado para o hospital e não corre perigo de vida.