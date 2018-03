Uma bebé, Annabelle, nasceu com a cabeça dentro do saco amniótico, ainda por rebentar no passado dia 21 de fevereiro, em Buffalo, nos EUA.

Normalmente, o saco amniótico, que está ligado à placenta e fornece oxigénio, rompe sozinho durante o nascimento, o que se chama vulgarmente "rebentar as águas".

Mas, no caso de Annabelle, a porção do saco à volta da cabeça não se rompeu, mesmo quando os médicos fizeram a incisão para fazer o parto por cesariana.

Este é um caso raro, que acontece em média em uma vez a cada 80.000 nascimentos.

Ao perceber que não havia motivos para preocupações, o pai de Annabelle, Nate, de 29 anos, registou o momento do nascimento da fiha, em fotografias.