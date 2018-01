O concurso de lançamento da árvore de Natal voltou à Irlanda. Esta forma não tão comum de retirar as decorações natalícias e guardá-las até ao próximo dezembro acontece todos os anos em Ennis, desde 2012. O objetivo é simples: conseguir atirar uma árvore com cerca de um metro e meio o mais longe possível. O recorde na Irlanda é de 10,8 metros. Este estranho desporto é bastante popular nos países do norte da Europa, com origem nas antigas tradições dos lenhadores. O prémio é um antigo troféu de badminton adaptado, onde foi acrescentada uma pequena árvore de Natal em cima da raquete. Todos os anos, o concurso conta com centenas de participantes, que incluem mulheres, homens e crianças.