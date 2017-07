O governador de Nova Jérsia, Chris Christie, está a enfrentar duras críticas depois de ter sido fotografado numa praia que ele próprio tinha fechado ao público no dia anterior.

A praia de Island State Beach Park que foi encerrada sábado devido a um impasse no orçamento do estado. No dia seguinte, domingo, o governador foi fotografado nesta mesma praia pública, deserta na altura, com a família e amigos.

Segundo o Jornal NJ.com , várias pessoas tentaram ir a esta praia, durante o fim de semana de 4 de Julho, feriado nacional e data que marca o dia da independência dos Estados Unidos, mas foram impedidas pela polícia.

As imagens divulgadas pelo Jornal NJ, captadas no domingo de manhã, mostram o governador a apanhar sol com a família.

No mesmo dia, após sair da praia, Christie foi de helicóptero para a capital do Estado, Trenton, onde deu uma conferência de imprensa sobre o encerramento da praia.

Não apanhei sol nenhum hoje", disse o governador republicano na conferência dada antes da divulgação das fotografias.

Após as imagens terem sido publicadas pelo jornal NJ e se tornarem virais na internet, o porta-voz de Christie, Brian Murray, admitiu que "o governador esteve por pouco tempo na praia a falar com a mulher e a família antes de ir para o escritório".

Antes da divulgação das fotografias, Chris Christie afirmou que a família estava a passar do fim de semana na residência oficial do governador e que iria para o trabalho de helicóptero porque queria ficar com eles. Quando questionado se era justo, Christie respondeu: "É o que é. Candidata-te a governador e vais poder ter uma residência [oficial] lá".

As redes socias encheram-se de criticas ao governador de Nova Jersey.

Chris Christie on this empty beach is yet another reminder that conservatives only care about themselves. #ChrisChristie pic.twitter.com/kMdLdIoZId — Tommy Campbell (@MrTommyCampbell) 3 de julho de 2017