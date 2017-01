Um homem, em Saragoça, Espanha, foi ao supermercado fazer as compras de rotina quando, para sua surpresa, acabou por comprar um frasco de chocolate em pó com 250 gramas de cocaína no interior.

Quando chegou a casa, reparou que a embalagem não estava selada e, nessa altura, descobriu o saco de droga que passava despercebido no meio do chocolate em pó.

Segundo o Heraldo, o homem dirigiu-se de imediato às autoridades para participar a situação e a polícia local confirmou que a quantidade de droga estava avaliada em cerca de 13 mil euros.

Após a denúncia, as autoridades começaram as investigações e, através das câmaras de segurança instaladas no supermercado, suspeitaram que pudesse tratar-se de uma nova forma de traficar droga.

As suspeitas sobre a fábrica da Nestlé foram logo postas de parte, tendo em conta que os investigadores afirmaram, com certezas, que a embalagem só terá sido manipulada quando chegou à loja.