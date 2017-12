Dois exploradores amadores descobriram cavernas com 15.000 anos de existência, por baixo da cidade de Montreal, no Canadá. Após anos de tentativa e erro, Luc Le Blanc e Daniel Caron encontraram uma passagem com, pelo menos, 200 metros de comprimento.

Ligada à caverna Saint-Leónard, uma das atrações turísticas do local, a nova descoberta chega aos seis metros de profundidade e, em certas zonas, só é possível atravessar por barco. Formou-se na última idade do gelo, como resultado da pressão de um glaciar, por baixo do que é agora Montreal.

Durante anos, os dois homens, ambos membros da Sociedade de Espeleologia do Quebec, acreditaram na possibilidade de existir outra rede de cavernas relacionada com a de Saint-Leónard, apesar de desconhecerem a localização exata.

Em 2014, Le Blanc e Caron tiveram o primeiro indício do que poderiam encontrar debaixo da terra, quando encontraram uma pequena fissura no solo. Um ano depois, com recurso a uma câmara, conseguiram ver pela primeira vez o interior da caverna.

“Podia ver-se que existia mais ali para além daquela fissura”, contou Le Blanc à BBC.

Contudo, passaram-se dois anos até que conseguissem encontrar uma parte do solo suficientemente suave para que pudesse ser escavada. Já dentro da caverna, encontraram o aquífero.

Até agora, Le Blanc e Caron já exploraram cerca de 150 metros da passagem subterrânea. Estão agora à espera do inverno, quando o nível do lençol freático desce, para investigar o que resta. Os dois acreditam que as cavernas se estendem por mais 50 metros.