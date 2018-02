A casa de férias de um casal americano desapareceu misteriosamente. Jo e Lonnie Harrison regressaram ao terreno na sexta-feira, que já não visitavam há três meses, quando repararam que toda a estrutura da cabana tinha desaparecido. O aparente roubo foi reportado à polícia, que acredita tratar-se de um erro na declaração de propriedade.

Como o casal contou ao Eyewitness News, alguém roubou a sua casa de férias em Madisonville, no Texas. Há um ano, os dois compraram a propriedade com mais de 40 mil metros quadrados e com uma casa pré-fabricada no local.

Nada. Nada do que eu queria ver. Não vi a casa. Tudo o que vi foram blocos e tubos a descoberto. A casa inteira tinha desaparecido. Tudo faltava”, afirmou Lonnie.

A pequena casa desaparecida estava no centro do terreno, com um quarto e uma casa de banho e com telhado verde e revestimento de madeira.

Jo e Lonnie tinham visitado o seu refúgio da vida agitada da cidade pela última vez no início de novembro. No final da semana passada, depararam-se com um cenário bastante diferente.

Jo não quis acreditar, ligando de imediato à polícia local.

Eu disse «eu sei que isto vai parecer muito estranho, mas eu quero reportar o roubo de uma casa» ”, declarou Jo ao Eyewitness News, “Nós temos um terreno e lá dentro uma cabana e a cabana desapareceu”.

De acordo com a Associated Press, os investigadores afirmam que a causa do aparente roubo se deverá a possíveis problemas financeiros do antigo proprietário.

Como contou o agente Larry Shiver, nesta segunda-feira, o casal deverá ter sido vítima de erros na declaração de propriedade quando a compraram, pelo que a estrutura da casa desaparecida deverá ter sido recuperada e não roubada.