Comeu 72 cachorros em 10 minutos. Joey Chestnut ganhou, pela 10º vez, o evento que visa encontrar o melhor a comer cachorros quentes. O evento anual decorreu na ilha Coney, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, dia 4 de julho. Ao conseguir comer 72 cachorros bateu, este ano, o seu próprio recorde. O homem, de 33 anos, afirmou ao jornal britânico The Guardian, depois da vitória, que “não há segredos. Adoro comer e adoro fazer isto, adoro ganhar, então tive que descobrir os limites do meu corpo”. Para se preparar para as competições, Chestnut explicou à MLB que vai comendo “cada vez menos e certifico-me de que estou de barriga vazia no dia"