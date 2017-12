Uma brasileira de 40 anos, comerciante de profissão, encontrou o homicida do filho através da rede social Facebook. Além disso, Patrícia Gusmão, com formação em Serviços Sociais, voltou à universidade e está agora a estudar Direito, para ajudar na investigação e acompanhar o julgamento de forma mais esclarecida.

Maik Joilson Gusmão foi assassinado em maio de 2016, durante a festa de aniversário do irmão, quando o homicida invadiu a discoteca onde estava a decorrer a celebração. Victos, agressor, mais conhecido por Vitinho, tinha sido impedido de entrar na portaria, por estar na posse de uma arma, mas acabou por saltar um muro e invadir a festa. Testemunhas dizem ter visto o jovem de 19 anos a tentar impedir a confusão que se estava a instalar, até que Vitinho empurrou, o fez cair no chão e disparou contra ele três tiros. Maik Gusmão morreu três dias antes de completar os 20 anos.

O homicida pos-se em fuga e a investigação entrou num impasse porque a polícia não conseguia encontrá-lo. Ao perceber que o processo não estava a evoluir tão rápido como queria, Patrícia decidiu investigar por conta própria, recorrendo ao Facebook para o fazer. Assumiu outro perfil na rede socal, adicionou familiares e amigos do assassino do filho e controlou cada publicação feita por cada um deles até conseguir localizar o criminoso e entregá-lo à polícia.

Após confessar o crime, Victor foi acusado de homicídio qualificado. Permaneceu em prisão preventiva desde 20 de junho do ano passado até 25 de setembro deste ano. O jovem acabou por ser condenado a uma pena de 16 anos e cinco meses de prisão.

A decisão não foi o que eu esperava, pois acredito que ele estará na rua em um tempo muito menor do que 16 anos. Mas como eu já me desgastei muito com tudo isso, preferi aceitar, porque nada que seja decidido pela Justiça vai trazer meu filho de volta", confessou a comerciante à BBC Brasil.